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    ​"Moody’s" понизило суверенный кредитный рейтинг Украины

    Международное рейтинговое агентство дало стране негативный прогноз

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство "Moody’s" снизило суверенный кредитный рейтинг Украины.

    Как отмечает Report, агентство понизило прогноз с уровня "Caa3" до уровня "Ca".

    Эксперты Moody's пересмотрели в сторону понижения суверенный кредитный рейтинг Украины до "Ca" с сохранением негативного прогноза.

    Ключевым фактором для понижения рейтинга является вероятность появления существенных убытков у внешних частных кредиторов страны в результате плана правительства реструктуризировать большинство выпускаемых еврооблигаций.

    Отмечается, что кризис на Украине разразился в ноябре прошлого года, когда Кабинет министров объявил о приостановке евроинтеграции. В стране прошли массовые протесты, которые вылились в столкновения радикалов с органами правопорядка. Результатом уличных схваток стали десятки человеческих жертв. Верховная рада изменила Конституцию, сменила руководство парламента и МВД и отстранила от власти президента Виктора Януковича.

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