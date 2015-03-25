​"Moody’s" понизило суверенный кредитный рейтинг Украины

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство "Moody’s" снизило суверенный кредитный рейтинг Украины.

Как отмечает Report, агентство понизило прогноз с уровня "Caa3" до уровня "Ca".

Эксперты Moody's пересмотрели в сторону понижения суверенный кредитный рейтинг Украины до "Ca" с сохранением негативного прогноза.

Ключевым фактором для понижения рейтинга является вероятность появления существенных убытков у внешних частных кредиторов страны в результате плана правительства реструктуризировать большинство выпускаемых еврооблигаций.

Отмечается, что кризис на Украине разразился в ноябре прошлого года, когда Кабинет министров объявил о приостановке евроинтеграции. В стране прошли массовые протесты, которые вылились в столкновения радикалов с органами правопорядка. Результатом уличных схваток стали десятки человеческих жертв. Верховная рада изменила Конституцию, сменила руководство парламента и МВД и отстранила от власти президента Виктора Януковича.