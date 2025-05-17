Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг США

Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетных необеспеченных облигаций США с AAA до AA1, ссылаясь на устойчивое ухудшение фискальных показателей.

Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетных необеспеченных облигаций США с AAA до AA1, ссылаясь на устойчивое ухудшение фискальных показателей.

Как передает Report , соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

Прогноз по кредитному рейтингу был изменен с негативного на стабильный, что отражает сохраняющуюся институциональную силу и неизменную роль доллара в мировых финансах.

Moody’s заявило, что решение было обусловлено растущим государственным долгом и процентными платежами, которые сейчас существенно превышают показатели аналогичных стран в той же рейтинговой категории.

"Последовательные администрации США и Конгресс не смогли согласовать меры по изменению тенденции к большим ежегодным фискальным дефицитам и растущим процентным расходам", — говорится в сообщении агентства. Даже при текущих фискальных предложениях Moody’s заявляет, что не ожидает "существенного многолетнего сокращения обязательных расходов и дефицитов".

По данным агентства, федеральный дефицит, по прогнозам, достигнет 9% ВВП к 2035 году, увеличившись с 6,4% в 2024 году, а долг, как ожидается, вырастет до 134% ВВП за этот период. Процентные платежи могут поглотить до 30% федеральных доходов к тому же году, что в три раза превышает уровень 2021 года.

Тем не менее, Moody’s подчеркнуло, что понижение рейтинга не является отражением снижения доверия к институтам США или к основам денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

"США сохраняют исключительные кредитные преимущества, такие как размер, устойчивость и динамизм своей экономики, а также роль доллара США как мировой резервной валюты", — отметило агентство.