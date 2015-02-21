Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг России с Baa3 до уровня Ba1 с негативным прогнозом, говорится в релизе организации.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что в качестве основных причин для понижения агентство указывает последствия украинского кризиса, падение цен на нефтепродукты, а также обменного курса рубля.

В начале года рейтинговое агентство Fitch снизило суверенный рейтинг России до "ВВВ-".

Спустя неделю агентство Moody"s понизило рейтинг российских гособлигаций до "Baa3", поместив его в список на пересмотр в сторону понижения. Таким образом, Fitch и Moody"s поместили рейтинги России на нижнюю ступень инвестиционной категории. В конце января агентство S&P первым понизило суверенный рейтинг России до "спекулятивного" уровня "ВВ+" с инвестиционного "ВВВ-".