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Moody's понизило рейтинг России с "B3" до "Ca"

Moody's понизило рейтинг России с "B3" до "Ca" Агентство Moody's Investors Service в воскресенье понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) России с "B3" до "Ca" с негативным прогнозом.
Финансы
6 марта 2022 г. 17:27
Moody's понизило рейтинг России с B3 до Ca

Агентство Moody's Investors Service в воскресенье понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) России с "B3" до "Ca" с негативным прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на этом рассмотрение вопроса о понижении рейтинга России, начатое 25 февраля 2022 года, завершается. Прочие краткосрочные рейтинги в национальной валюте остались без изменений.

Понижение рейтингов России вызвано опасениями, что контроль за движением капитала со стороны ЦБ РФ ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям, пояснили в Moody’s.

"Мнение Moody's подтверждается сообщением Национального расчетного депозитария (НРД) о том, что купонные выплаты по государственным ОФЗ со сроком погашения в среду, 2 марта, были выплачены только местным держателям бумаг, ссылаясь на распоряжение ЦБ РФ, запрещающее выплаты нерезидентам", - добавили там.

Таким образом, понижение рейтинга до "Ca" обусловлено серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства. При этом, по мнению Moody's, риск возникновения дефолта в России значительно увеличился.

Негативный прогноз также отражает риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением жестких и скоординированных санкций, а также финансовые последствия задержек с погашением суверенного долга и стресса в банковском и корпоративном секторах.

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