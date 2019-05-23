​Moody's понизило прогноз по проблемным кредитам в Азербайджане

Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банковского сектора Азербайджана сократится до 10% до конца 2019 года.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник вице-президента агентства Петр Паклин на проходящем в Баку Moody’s Annual Azerbaijan Summit.

"До неожиданного для нас решения президента Азербайджана по проблемным кредитам мы прогнозировали, что их доля сократится до 12% к концу 2019 года. Сейчас мы думаем, что эта цифра будет примерно 10%", - добавил П. Паклин.

Отметим, что кредитный портфель сектора за прошедший год расширился на 17,05% и на 1 апреля текущего года достиг 11 231,2 млн манатов. Доля кредитов в активах увеличилась с 34,4% до 37,6%.