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Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Китая до негативного

Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Китая до негативного Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг Китая на уровне "A1" и изменило прогноз по кредитным рейтингам со стабильного на негативный.
Финансы
5 декабря 2023 г. 12:57
Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Китая до негативного

Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг Китая на уровне "A1" и изменило прогноз по кредитным рейтингам со стабильного на негативный.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

"Агентство Moody's сегодня изменило прогноз по кредитным рейтингам правительства Китая со стабильного на негативный, подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента Китая в национальной и иностранной валюте, а также приоритетные необеспеченные рейтинги на уровне "A1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о понижении прогноза связано с более слабыми среднесрочными темпами экономического роста и продолжающимся сокращением сектора недвижимости в стране.

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Версия на азербайджанском языке “Moody's” Çinin kredit reytinqi üzrə proqnozunu pisləşdirib

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