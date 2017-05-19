Moody's поместило под наблюдение рейтинг МБА-Москва

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's поместило под наблюдение для понижения долгосрочный рейтинг в национальной и иностранной валюте МБА-Москва.

Как сообщает Report со ссылкой на Moody's, в настоящее время долгосрочный рейтинг банка в национальной и иностранной валюте утвержден на уровне "B2", базовая оценка кредитоспособности - "b3", скорректированная базовая оценка кредитоспособности - "b2", долгосрочная оценка риска контрагента - "B1".

Решение агентства о пересмотре кредитного рейтинга МБА-Москва связано со снижением рейтинга учредителя банка - Международного банка Азербайджана (МБА) до уровня "Caa3" 15 мая этого года. Изменение рейтинга будет зависеть от плана реструктуризации долгов МБА, получения государственной поддержки в будущем и влияния на депозитный рейтинг МБА.

Размещение долгосрочного кредитного рейтинга МБА-Москва под наблюдение отражает неопределенность планов по господдержке группы МБА, а также текущие связи между МБА и МБА-Москва. Так, по итогам первого квартала 2017 года 75% активов МБА-Москва размещено в МБА в форме межбанковского кредита. Банк-учредитель профинансировал 20% обязательств МБА.

Рейтинговое агентство обнародует свое решение по снижению рейтинга МБА-Москва после завершения плана реструктуризации долгов МБА и получения сведений о господдержке банка.