Moody's поместило на пересмотр рейтинги российских регионов

Международное рейтинговое агентство Moody's поместило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинг Москвы, который находился на уровне Ваа3, а также рейтинги 15 российских субъектов и 2 компаний.

Международное рейтинговое агентство Moody's поместило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинг Москвы, который находился на уровне Ваа3, а также рейтинги 15 российских субъектов и 2 компаний.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

В частности, Moody's поместило на пересмотр рейтинги городов Москвы и Санкт-Петербурга (Ваа3), ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ОАО "Западный скоростной диаметр", Московской области, Башкирии, Татарстана, Автономного Ханты-Мансийского округа, Самарской области, Чувашии, Красноярского и Краснодарского краев, Коми, Омской и Нижегородской области, а также городов Краснодар, Омск и Волгоград.

Агентство поясняет, что рейтинговое действие последовало за потенциальным ослаблением кредитоспособности России, зафиксированным размещением на пересмотр для понижения рейтинга суверенных государственных облигаций, что было вызвано дальнейшей военной операцией России в Украине.

Moody`s уточняет, что экономическая деятельность многих регионов сосредоточена в определенных секторах, таких как нефть и газ, производство металлов, финансовая деятельность или нефтехимия, которые могут быть непосредственно затронуты санкциями.