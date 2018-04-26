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    Moody's подтвердило высший кредитный рейтинг США

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По версии рейтингового агентства Moody's, суверенный рейтинг США остается на высшем уровне Aaa со стабильным прогнозом.

    Как сообщает Report, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

    "Подтверждение рейтинга Ааа отражает исключительную экономическую прочность США", - говорится в заявлении.

    Отметим, что рейтинговое агентство Fitch также оценило кредитный рейтинг Соединенных Штатов на высшем уровне, ААА, со стабильным прогнозом, однако самое крупное мировое агентство Standard & Poor's дало США рейтинг АА+ со стабильным прогнозом.

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