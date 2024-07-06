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Moody's: Перспективы экономической диверсификации и эффективность макрополитики Азербайджана улучшились

Moody's: Перспективы экономической диверсификации и эффективность макрополитики Азербайджана улучшились Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги эмитента и старшие необеспеченные рейтинги правительства Азербайджана в иностранной валюте на уровне Ba1 и изменило прогноз со стабильного на позитивный.
Финансы
6 июля 2024 г. 11:54
Moody's: Перспективы экономической диверсификации и эффективность макрополитики Азербайджана улучшились

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги эмитента и старшие необеспеченные рейтинги правительства Азербайджана в иностранной валюте на уровне Ba1 и изменило прогноз со стабильного на позитивный.

Об этом Report со ссылкой на Moody's.

"Позитивный прогноз отражает улучшение перспектив экономической диверсификации и эффективности макроэкономической политики, что может привести к дальнейшему укреплению кредитного профиля Азербайджана в соответствии с более высоким уровнем рейтинга. Растущая значимость так называемого Среднего коридора как важного транспортного узла между Европой и Азией и инвестиции по всей стране являются движущими силами экономических перспектив, хотя влияние на экономическую мощь станет ощутимым только со временем. Кроме того, более высокий спрос Европы на азербайджанский газ, а также расширяющийся список проектов возобновляемой энергетики смягчат влияние истощения нефтяных ресурсов на внешние счета страны", - говорится в отчете агентства.

По мнению аналитиков Moody's, в то же время, удлиняющийся послужной список поддержания макроэкономической стабильности в условиях недавних потрясений, включая колебания цен на нефть и фискальную дисциплину, указывает на возросшую эффективность политики: "Продолжение усилий по улучшению управления, если они окажутся эффективными, еще больше укрепит институциональную эффективность и доверие к политике с течением времени".

Подтверждение рейтинга отражает кредитные преимущества, обусловленные сильным государственным балансом страны с низкой долговой нагрузкой, очень высокой доступностью долга и значительными фискальными резервами, хранящимися в иностранных активах, что снижает риски ликвидности правительства и внешней уязвимости.

"Потолки рейтингов в местной и иностранной валюте в Азербайджане остаются неизменными на уровне Baa2 и Ba1 соответственно. Разрыв в два уровня между потолком в местной валюте и суверенным рейтингом уравновешивает большое присутствие правительства в экономике и все еще слабое институциональное управление против обширных активов Государственного нефтяного фонда, которые поддерживают внешнюю и макроэкономическую стабильность страны. Разрыв в два уровня между потолком в иностранной валюте и потолком в местной валюте учитывает улучшающийся, но все еще значительный уровень долларизации в экономике и воспринимаемую де-факто привязку валюты к доллару, несмотря на де-юре гибкий режим обменного курса, что повышает риск ограничений на перевод и конвертацию", - подчеркивает Moody's.

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Версия на азербайджанском языке “Moody's”: Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və makroiqtisadi siyasətin effektivliyi perspektivləri yaxşılaşıb

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