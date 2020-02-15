Международное агентство Moody's пересмотрело рейтинги Азербайджана в рамках периодической оценки рейтингов, осуществляемой один или два раза в год.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении агентства.

Кредитный рейтинг подтвержден на уровне "Ba2", а суверенный рейтинг - на уровне "Ba3".

"Эти рейтинги отражают экономическую мощь страны, высокую волатильность среднего уровня благосостояния. Фискальная сила "a3" Азербайджана связана с его позицией чистого кредитора. Активы суверенного фонда страны больше объема прямого внешнего госдолга и гарантий", - говорится в заявлении.