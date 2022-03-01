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Moody's отозвало рейтинг ВТБ на уровне "Ваа3" и рейтинг Совкомбанка на уровне "Ва1"

Moody's отозвало рейтинг ВТБ на уровне "Ваа3" и рейтинг Совкомбанка на уровне "Ва1" Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинг банка ВТБ на уровне "Ваа3" и Совкомбанка на уровне "Ва1".
Финансы
1 марта 2022 г. 13:25
Moody's отозвало рейтинг ВТБ на уровне Ваа3 и рейтинг Совкомбанка на уровне Ва1

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинг банка ВТБ на уровне "Ваа3" и Совкомбанка на уровне "Ва1".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

"На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги и рейтинги приоритетных необеспеченных долгов банков имели стабильный прогноз, прогноз эмитентов банков также был стабильным", - заявили в агентстве.

Совет ЕС 26 февраля принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства России, Центробанка, Альфа-банка, банка "Открытие", банка "Россия", Промсвязьбанка и других кредитных организаций к европейскому рынку капитала в связи с военной спецоперацией РФ в Украине. Им запрещено размещать, продавать, покупать или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты, выпущенные после 12 апреля 2022 года.

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