Moody's отозвало рейтинг ВТБ на уровне "Ваа3" и рейтинг Совкомбанка на уровне "Ва1"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинг банка ВТБ на уровне "Ваа3" и Совкомбанка на уровне "Ва1".

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинг банка ВТБ на уровне "Ваа3" и Совкомбанка на уровне "Ва1".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

"На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги и рейтинги приоритетных необеспеченных долгов банков имели стабильный прогноз, прогноз эмитентов банков также был стабильным", - заявили в агентстве.

Совет ЕС 26 февраля принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства России, Центробанка, Альфа-банка, банка "Открытие", банка "Россия", Промсвязьбанка и других кредитных организаций к европейскому рынку капитала в связи с военной спецоперацией РФ в Украине. Им запрещено размещать, продавать, покупать или иным образом использовать ценные бумаги и иные кредитные инструменты, выпущенные после 12 апреля 2022 года.