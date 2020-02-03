Moody's оценило влияние коронавируса на экономику Китая

Международное рейтинговое агентство Moody's дало прогноз по поводу того, как вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV скажется на экономике Китая.

Как передает Report, Moody's в обнародованном отчете указывает, что вирус окажет временное влияние на экономику Китая.

«Согласно нашему базовому сценарию, мы ожидаем, что вспышка коронавируса окажет временное влияние на экономику Китая, темпы роста годового ВВП в Китае останутся на уровне нашего прогноза — 5,8% в 2020 году», — указывается в прогнозе.

Ранее сообщалось, что шведская компания по продаже мебели IKEA временно закроет свои магазины в материковом Китае из-за распространения коронавирусной инфекции.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайской Ухани десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства приняли меры в связи с появлением вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые государства закрыли границу, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Заразившихся уже зафиксировали в России, США, Сингапуре, Вьетнаме, ОАЭ, Германии, Франции и других государствах.