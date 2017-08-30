Moody's обновил прогнозы, связанные с глобальной экономикой

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's обновило прогнозы, связанные с глобальной экономикой.

Как сообщает Report, обновленные прогнозы отражены в пресс-релизе Moody's.

Агентство ухудшило прогноз по темпам роста ВВП США в 2017 году до 2,2% с 2,4% из-за негативных статистических данных по экономике страны.

"Пересмотр прогноза на 2017 год связан с более низкими показателями за первое полугодие. Ухудшение прогноза по росту в 2018 году отражает ожидания более скромного фискального стимулирования, чем предполагалось ранее. Мы ожидаем, что ужесточение денежно-кредитной политики в США продолжится в этом году и далее", - пишет агентство.

В то же время Moody's улучшило прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на 0,3 процентного пункта: прогноз на 2017 год составляет 2,1%, а на 2018 год - 1,9%. Агентство объясняет свое решение улучшением экономической ситуации и прогноза по росту экономик Германии, Франции и Италии.

Агентство улучшило прогноз по темпам роста ВВП Китая на 2017 год с 6,6% до 6,8%. Прогноз на следующий год улучшен с 6,3% до 6,4%.

В своем прогнозе агентство учитывает волатильность финансового рынка, протекционистскую политику США и непредвиденные побочные эффекты от реализации мер по сокращению заемных средств в Китае, а также риски, связанные с конфликтами на Корейском полуострове, Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке.