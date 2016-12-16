Moody's обнародовало доклад по Азербайджану

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's проанализировав кредитный рейтинг "Ва1" Азербайджана с "негативным" прогнозом, заявило, что это отражает риски для экономического роста страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном аналитическом докладе международного рейтингового агентства Moody's в связи с кредитным рейтингом Азербайджана.

Помимо этого, в документе отмечается, что причинами возникновения рисков для экономического роста являются падение курса национальной валюты - маната, высокая инфляция, снижающая покупательскую способность, снижение инвестиционных перспектив в связи со слабым положением в банковском секторе.