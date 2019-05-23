Moody's прогнозирует усиление централизации в банковском секторе Азербайджана

В результате событий на финансовом рынке Азербайджана за последние 3-4 года три банка страны - PASHA Bank, Kapital Bank и Xalq Bank - увеличили свою долю в секторе (банковские активы) до 35%, считает международное рейтинговое агентство Moody`s.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник вице-президента агентства Петр Паклин на проходящем в Баку Moody`s Annual Azerbaijan Summit.

По его словам, банковский сектор Азербайджана вот уже третий год работает с прибылью, но большая часть прибыли принадлежит указанным трем банкам, а также государственному Международному банку Азербайджана.

"Другие банки 4 года работают с убытком. Постепенно разрыв между крупными и малыми банками будет расти", - сказал он.

Напомним, что активы банковского сектора Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 29 846,9 млн манатов. Активы увеличились на 6,95% по сравнению с показателем на 1 апреля прошлого года и сократились на 0,35% в месячном сравнении. За год совокупный капитал кредитных организаций увеличился на 11,4%, составив 4 313,7 млн манатов.

В Азербайджане функционируют 30 банков.