Moody's о влиянии коронавируса и низких цен на нефть на потребкредиты в СНГ

Быстрый рост потребительского кредитования в России и других странах СНГ обусловил повышение рисков ухудшения качества активов, особенно на фоне ослабления экономик этих стран из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

«Шок от падения цен на нефть и эпидемии коронавируса усилит негативные последствия быстрого роста кредитования, - считает младший вице-президент, аналитик агентства Moody's Светлана Павлова. – Самые высокие риски ухудшения качества активов в потребительском кредитовании в странах СНГ отмечаются в Армении, затем следуют Россия и Казахстан, в Узбекистане мы отмечаем их нарастание».

Как отмечается в отчете, эпидемия коронавируса вызовет спад в ряде секторов, что окажет негативное влияние на способность заемщиков, занятых в этих секторах, обслуживать свой долг. Кроме того, продолжительный период низких цен на нефть приведет к замедлению экономического роста в России, Казахстане и Азербайджане, что будет способствовать еще более быстрому ухудшению качества активов в этих странах.

"Тем не менее, принятые в последние годы меры регулирования могут помочь смягчить кризис качества активов. Большинство регуляторов стран СНГ либо уже приняли такие меры, либо разрабатывают их. Агентство Moody's считает, что меры, принятые в России и Казахстане, помогут смягчить риски, связанные с ухудшением качества активов, однако в Армении регулятивные меры пока не соответствуют уровню рисков", - говорится в отчете.