Moody's назвало факторы для роста ВВП и облегчения работы банков в Азербайджане

Макропрофиль азербайджанской банковской системы изменен с «Очень слабый +» на «Слабый-» с учетом улучшающихся условий работы в стране

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) приняло рейтинговые действия в отношении пяти азербайджанских банков - Международного банка Азербайджана (МБА), ОАО Kapital Bank, ОАО Xalq Bank, Акционерного коммерческого банка Respublika и ОАО Bank of Baku.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, они последовали за пересмотром в сторону повышения макропрофиля азербайджанской банковской системы с «Очень слабый +» на «Слабый-» с учетом улучшающихся условий работы в стране.

В частности, Moody's повысило с b3 до b2 базовую кредитную оценку (BCA) МБА и подтвердило скорректированную BCA, также подтвердило BCA и скорректированную BCA Kapital Bank на уровне b1, BCA и скорректированную BCA Xalq Bank, Bank Respublika и Bank of Baku на уровне b3.

Наряду с этим подтверждены долгосрочные депозитные рейтинги МБА в национальной и иностранной валюте на уровне B1, Kapital Bank на уровне Ba3, Xalq Bank на уровне B2, Bank Respublika и Bank of Baku на уровне B3.

Также изменены прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте МБА и Bank of Baku со «Стабильного» на «Позитивный»; прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте Kapital Bank, Xalq Bank и Bank Respublika - с «Негативного» на «Позитивный». Подтверждены долгосрочные рейтинги риска контрагента (CRR) в национальной и иностранной валюте и долгосрочные оценки риска контрагента (CR Assessments), а также краткосрочные рейтинги и оценки всех пяти банков.

«Изменение макропрофиля банковской системы Азербайджана на «Слабый-» с «Очень слабый +» отражает улучшение операционной среды для азербайджанских банков, что постепенно приведет к улучшению автономности банков, кредитных профилей, в частности, оценки качества активов и прибыльности. Постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будет способствовать росту ВВП и облегчению условий работы для банков и их заемщиков в следующие 12-18 месяцев. Это оказывает повышательное давление на кредитные характеристики азербайджанских банков. Позитивные перспективы вышеупомянутых долгосрочных рейтингов всех банков Азербайджана (за исключением МБА) отражают результирующее повышательное давление на внутреннюю финансовую устойчивость этих банков (или BCA)», - говорится в сообщении.

Как отмечает Moody's, меры государственной поддержки заемщиков, которые в 2020 году составили 4,6% ВВП, наряду с реструктуризацией кредитов, предоставленных банками, смягчили негативное воздействие пандемии и ограничений на заемщиков. Правительство смогло поддержать экономику за счет финансовой поддержки семей с низким доходом, предоставления пособий по безработице, временного создания государственных рабочих мест, выдачи субсидий на заработную плату и обучение и скидок на счета за коммунальные услуги в 2020 году.

«Стабильность маната, несмотря на крайне нестабильные цены на нефть, в 2020 году поддержала качество кредитов, деноминированных в иностранной валюте, на которые приходилось 30% от общего объема кредитов на конец прошлого года».

Moody's ожидает роста реального ВВП на уровне 3,5% в 2021 году, подкрепленного ослаблением связанных с коронавирусом ограничений на деятельность и движение, а также рост добычи нефти и газа.

По оценкам Moody's, в ближайшие 2-3 года экономический рост в среднем составит около 3%.

Отметим, что методология рейтинга Moody's для банков включает оценку операционной среды каждой отдельной страны, выраженную в виде макропрофиля, который предназначен для выявления общесистемных факторов, которые позволяют прогнозировать склонность банков к банкротству. Макропрофиль, присвоенный каждому банку, информирует о финансовых факторах, которые являются ключевыми исходными данными для определения BCA каждого банка.