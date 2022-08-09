Moody's назвал факторы, которые поддержат качество активов банков Азербайджана

Азербайджанские банки выиграют от улучшения операционной среды, которая поддерживается более высокой экономической активностью и стабильной валютой благодаря высоким ценам на нефть, обеспечивающие достаточные объемы притока иностранной валюты.

Азербайджанские банки выиграют от улучшения операционной среды, которая поддерживается более высокой экономической активностью и стабильной валютой благодаря высоким ценам на нефть, обеспечивающие достаточные объемы притока иностранной валюты.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. Агентство ожидает, что операционная среда для азербайджанских банков улучшится в ближайшие 12-18 месяцев, о чем свидетельствует повышение суверенного рейтинга Азербайджана.

«Продемонстрировав устойчивость во время пандемии коронавируса, что привело к меньшей рецессии, чем у сопоставимых стран, и сохранению стабильной валюты, Азербайджан переживает российско-украинский кризис с сильным экономическим восстановлением, поддерживаемым высокими ценами на углеводороды», - отмечает агентство.

Несмотря на сильные торговые связи Азербайджана с Россией, конфликт оказал ограниченное влияние на экономику, и Moody's ожидает, что реальный ВВП Азербайджана вырастет в этом году на 4%.

Стабильные перспективы долгосрочных рейтингов отражают ожидания Moody's относительно того, что финансовые показатели пострадавших банков останутся устойчивыми.

«Коэффициент просроченных кредитов азербайджанских банков улучшился до 4,7% на конец 2021 года с 9,4% на конец 2019 года», - говорится в сообщении.

Moody's ожидает, что текущие высокие цены на нефть и более высокие темпы экономического роста поддержат качество активов банков в следующие 12-18 месяцев. Следовательно, рейтинговое агентство ожидает, что коэффициент неработающих кредитов банков останется стабильным с ограниченным риском снижения.

«Более высокие цены на нефть, как правило, оказывают общее положительное влияние на экономику Азербайджана, в то время как повышение ликвидности в иностранной валюте будет поддерживать стабильность маната, поддерживая платежеспособность заемщиков, деноминированных в иностранной валюте», - отмечает агентство.

Отметим, что сегодня Moody's повысило базовые оценки кредитоспособности (BCA) и рейтинги депозитов четырех азербайджанских банков, а именно Международного банка Азербайджана (ABB), ОАО Kapital Bank, ОАО XALQ Bank, и ОАО Bank of Baku. Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам этих банков изменен с позитивного на стабильный. Одновременно рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Bank Respublika и депозитный рейтинг с «позитивным» прогнозом.