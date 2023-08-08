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Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США

Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США. В их число входят U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Fin
Финансы
8 августа 2023 г. 11:49
Moody's может снизить рейтинги шести крупных банков США

Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США. В их число входят U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении агентства.

Кроме того, Moody's снизило рейтинги или присвоило "негативный" прогноз рейтингам нескольких мелких и средних банков, в том числе Commerce Bancshares, BOK Financial Corp., Ally Financial Inc. и Capital One Financial.

В сообщении отмечается, что банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank (SVB) и других банков в марте этого года "продолжает бороться с процентными ставками и рисками", которые могут иметь негативные последствиями для ликвидности и капитала.

По мнению аналитиков Moody's, "результаты многих банков за второй квартал показали растущее давление на рентабельность, что снизит их способность генерировать внутренний капитал", поскольку "на горизонте маячит умеренная рецессия и качество активов, похоже, снизится", особенно в портфеле коммерческой недвижимости некоторых банков. Риски растут, особенно для малых и средних банков с большими объемами кредитов в сфере коммерческой недвижимости.

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Версия на английском языке Moody's downgrades US banks, warns of possible cuts to others

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