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Moody's может понизить рейтинг Израиля

Moody's может понизить рейтинг Израиля Агентство Moody's Investors Service начало пересмотр суверенного рейтинга Израиля с возможностью снижения на фоне эскалации вооруженного конфликта с группировкой ХАМАС.
Финансы
20 октября 2023 г. 10:20
Moody's может понизить рейтинг Израиля

Агентство Moody's Investors Service начало пересмотр суверенного рейтинга Израиля с возможностью снижения на фоне эскалации вооруженного конфликта с группировкой ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", долгосрочные рейтинги Израиля в местной и иностранной валютах находятся на уровне "А1".

"Кредитный профиль Израиля в прошлом демонстрировал устойчивость перед лицом террористических атак и вооруженных конфликтов, - написали аналитики Moody's Катрин Мюльброннер и Дитмар Хорнунг. - Однако серьезность текущего конфликта повышает вероятность более длительного и существенного негативного влияния".

Ранее пересмотр рейтингов страны с возможностью снижения начало другое ведущее рейтинговое агентство - Fitch Ratings.

Рейтинг Израиля не понижался ни разу в истории. Однако еще до нападения ХАМАС он находился под давлением из-за масштабных протестов против судебной реформы - в апреле Moody's ухудшило прогноз изменения рейтинга до "стабильного" с "позитивного".

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Версия на английском языке Israel’s debt rating put on review for downgrade at Moody’s

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