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Moody's: Кредитный рейтинг Италии может снизиться до "мусорного"

Moody's: Кредитный рейтинг Италии может снизиться до "мусорного" Италия, являющаяся третьей по величине экономикой еврозоны, рискует скатиться до "мусорного" ("нежелательного" для инвестиций) кредитного рейтинга. Это обусловлено "повышенными рисками" в связи с реализацией многочисленных реформ.
Финансы
25 апреля 2023 г. 17:40
Moody's: Кредитный рейтинг Италии может снизиться до мусорного

Италия, являющаяся третьей по величине экономикой еврозоны, рискует скатиться до "мусорного" ("нежелательного" для инвестиций) кредитного рейтинга. Это обусловлено "повышенными рисками" в связи с реализацией многочисленных реформ.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты доклада аналитиков рейтингового агентства Moody's.

При присвоении какой-либо стране подобного рейтинга инвесторам не рекомендуется вкладывать денежные средства в долговые обязательства государства и другие ценные бумаги.

"Италия в настоящее время является единственной суверенной страной с рейтингом Baa3 (долговые обязательства государства подвержены определенным спекулятивным рискам, данный уровень находится на одну ступень выше "нежелательного") с негативным прогнозом. Вялый экономический рост и более высокие затраты на финансирование могут еще больше ослабить финансовое положение страны", - сказано в докладе.

Пресс-служба Центробанка Италии 15 апреля сообщила, что государственный долг страны вырос еще на 21,6 млрд евро по итогам февраля текущего года и достиг нового максимума - чуть выше 2,77 трлн евро.

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