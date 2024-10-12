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Moody's изменило прогноз рейтинга Бельгии на "негативный"

Moody's изменило прогноз рейтинга Бельгии на "негативный" Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг Бельгии на уровне Aa3, пересмотрев прогноз по нему со "стабильного" на "негативный".
Финансы
12 октября 2024 г. 07:20
Moody's изменило прогноз рейтинга Бельгии на негативный

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг Бельгии на уровне Aa3, пересмотрев прогноз по нему со "стабильного" на "негативный".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Moody's.

"Решение изменить прогноз со "стабильного" на "негативный" отражает риск того, что следующее правительство не сможет осуществить меры, которые стабилизируют долговое бремя государства", - говорится в отчете заявление Moody's.

Правительство Бельгии во главе с премьер-министром Александером Де Кроо 9 июня ушло в отставку после поражения партии премьера Open VLD на парламентских выборах. Де Кроо остается во главе кабинета, пока идет процесс формирования правящей коалиции в Бельгии. На протяжении всего этого времени ушедший в отставку кабинет продолжает исполнять свои обязанности.

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