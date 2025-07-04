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Moody’s: Инвестиционный рейтинг Азербайджана может быть повышен

Moody’s: Инвестиционный рейтинг Азербайджана может быть повышен 111
Финансы
4 июля 2025 г. 16:30
Moody’s: Инвестиционный рейтинг Азербайджана может быть повышен

Международное рейтинговое агентство Moody’s может пересмотреть инвестиционный рейтинг Азербайджана в сторону повышения с учетом текущих и будущих реформ.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом рейтинговом заявлении агентства по Азербайджану.

"Такие изменения укрепят доверие к государственным институтам и повысят их способность адаптироваться к долгосрочным вызовам. Дополнительным фактором в пользу повышения рейтинга станет все более очевидное подтверждение эффективности усилий по диверсификации экономики, что будет способствовать снижению зависимости от колебаний цен на нефть, а также от последствий глобального перехода к низкоуглеродной экономике. Существенное улучшение экономических и дипломатических отношений с Арменией, которое приведет к снижению риска повторной эскалации геополитической напряженности, также окажет позитивное влияние на рейтинг", - отмечается в заявлении.

Агентство подчеркивает, что подтвержденный позитивный прогноз по рейтингу отражает низкую вероятность его понижения в краткосрочной перспективе.

Сегодня Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана с уровня Ba1 до Baa3, присвоив тем самым стране инвестиционный уровень. Прогноз по рейтингу подтверждён как «позитивный».

Moody’s также указывает, что текущий долгосрочный рейтинг эмитента на уровне Baa3 все еще остается ниже итоговой оценки, рассчитанной по внутренней методологии агентства, которая составляет A3-Baa2. Позитивный прогноз сигнализирует о восходящем давлении на кредитоспособность страны.

"Разница между итоговой и начальной оценкой по методологической таблице (A1–A3) объясняется ограниченной, хотя и улучшающейся, экономической диверсификацией, а также сравнительно слабыми инновационными возможностями и более узкой экономической сложностью по сравнению с сопоставимыми странами. В результате итоговая оценка экономической устойчивости составляет ba1, тогда как начальная оценка была на уровне baa2", - поясняется в документе.

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Версия на азербайджанском языке "Moody’s": Azərbaycanın investisiya reytinqi yüksələ bilər

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