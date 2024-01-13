Moody's: Инфляция в Турции начнет замедляться во второй половине года

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает, что инфляция в Турции начнет замедляться во второй половине этого года, но останется высокой, а к концу года ожидается на уровне около 45%.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает, что инфляция в Турции начнет замедляться во второй половине этого года, но останется высокой, а к концу года ожидается на уровне около 45%.

Как передает Report со ссылкой на рейтинговое действие Moody's, согласно которому прогноз по суверенному рейтингу Турции изменен со стабильного на позитивный, а рейтинг долгосрочного эмитента иностранной и национальной валюты подтвержден на уровне B3.

Аналитики агентства подчеркивают заметные изменения в денежно-кредитной политике страны, которые существенно улучшают перспективы снижения нынешних очень высоких темпов инфляции до более устойчивого уровня.

"С июня 2023 года Центральный банк Турции решительно повысил свою ключевую процентную ставку на 34 процентных пункта до 42,5% в настоящее время и обозначил некоторое дальнейшее ужесточение в ближайшем будущем.

Хотя годовые темпы инфляции в настоящее время очень высоки (годовая инфляция составляла 64,8% в декабре 2023 года) и, вероятно, будут продолжать расти в ближайшем будущем, инфляция начала замедляться в месячном исчислении: последние темпы в октябре-декабре составляли в среднем 3,2% в месяц по сравнению с более чем 9% в июле и августе и в среднем 4,6% за первые девять месяцев прошлого года", - отмечает Moody's.