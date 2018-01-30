Moody's: Фискальные возможности Азербайджана ограничились

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Фискальные возможности Азербайджана ограничились на фоне увеличения государственного долга и процентных платежей по обслуживанию госдолга. Об этом сообщает Report, ссылаясь на обзор стран СНГ на 2018 год, опубликованном сегодня международным рейтинговым агентством Moody's.

В обзоре говорится, что, хотя прогноз суверенной кредитоспособности стран СНГ в целом стабилен в 2018 году, регион все же уязвим для негативных потрясений.

Moody's заявляет, что нынешний уровень цен на нефть положительно влияет на условия торговли в таких странах, как Азербайджан, Россия и Казахстан. Тем не менее текущие цены будут препятствовать возврату к темпам роста экономики до 2014 года. Moody's ожидает, что цены на нефть останутся в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель в среднесрочной перспективе, а экономический рост в этих странах будет мягким.

Moody's также включает в рейтинг постепенно меняющиеся условия финансирования. Агентство отмечает, что внезапное изменение ситуации с финансированием приведет к серьезным последствиям для большинства стран СНГ, учитывая высокий уровень госдолга, низкий объем резервов для предстоящих в скором времени выплат по процентному обслуживанию внешних заимствований, значительную долю долга в иностранной валюте и высокий уровень долларизации банковской системы.

Агентство прогнозирует, что доля государственного долга в ВВП в странах СНГ увеличится с 32% в 2013 году до 55% в 2018 году.