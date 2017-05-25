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    Moody's: Экономика Азербайджана вырастет на 1,8% в следующем году

    В этом году ожидается спад экономики в 1%
    © Report.az

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Темпы экономического развития Азербайджана ожидаются на уровне минус 1% в этом году и 1,8% в следующем. Как сообщает Report, об этом сказал банковский аналитик по странам СНГ рейтингового агентства Moody's Петр Паклин.

    По его словам, правительство Азербайджана может смягчить жесткую фискальную политику: "Если нефть будет продаваться дороже 50 долларов, власти могут смягчить фискальную политику. Это будет способствовать приросту ВВП".

    Аналитик Moody's также подчеркнул серьезную поддержку властями банковского сектора: "В 2015-2016 гг. власти поддержали банковский сектор в объеме 18% ВВП. Основная помощь оказана Международному банку Азербайджана".

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