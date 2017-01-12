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    Moody’s: Экономический рост в странах СНГ в этом году составит 2%, в следующем 3%

    Правительства СНГ стараются управлять шоками от падения нефтяных цен

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В 2017 году ожидается более стремительный рост экономики стран СНГ по сравнению с 2016-м. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного агентства Moody’s по странам СНГ.

    Согласно прогнозам агентства, в этом году экономический рост в регионе достигнет 2%: "В прошлом году этот показатель составил 1%. В 2018-м ожидается 3%-ный рост. Даже вероятность высоких нефтяных цен не ослабит воздействие налоговой и монетарной политики".

    Вице-президент агентства Кристин Линдоу отмечает, что страны региона испытывают шок от падения нефтяных цен: "Правительства СНГ стараются регулировать это путем сужения фискальной политики и внедрением плавающего валютного курса. В 2017 году у стран СНГ имеются все возможности для смягчения воздействия обвала нефтяных цен".

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