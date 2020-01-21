Moody's: Эффективная реализация программы реформ в странах СНГ позволит постепенно повысить их экономическую устойчивость

Несмотря на устойчивый рост экономик стран СНГ, внешние риски, связанные со структурными проблемами глобальной экономики, повышают их уязвимость перед экономическими шоками.

Как передает Report, об этом говорится в новом отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, в котором прогноз по суверенному сектору стран СНГ на 2020 год - "Негативный".



"Негативный прогноз по сектору суверенных эмитентов СНГ на 2020 год отражает повышение рисков, связанных с замедлением глобальной экономики, а также сохраняющуюся политическую неопределенность в странах региона", - говорится в отчете.



Авторы отчета считают, что кристаллизация этих рисков, вероятно, будет тормозить дальнейшее улучшение налогово-бюджетных показателей, однако совершенствование кредитно-денежной политики, налогово-бюджетного законодательства и банковского надзора может способствовать смягчению их негативного влияния.



«В соответствии с нашими базовыми прогнозами мы ожидаем, что темпы экономического роста в ряде стран СНГ останутся стабильными, а их налогово-бюджетные показатели в текущем году улучшатся, - говорит один из авторов отчета, младший вице-президент - аналитик агентства Moody's Кристиан Фэнг. - Однако замедление темпов роста глобальной экономики может поставить под сомнение наши базовые прогнозы, особенно учитывая усиление рисков негативного развития ситуации».



Агентство Moody's ожидает, что долговая нагрузка правительств стран СНГ в целом снизится или останется на прежнем уровне в течение следующих 12-18 месяцев, однако она все же будет выше, чем уровни, отмечавшиеся в странах этого региона во время предыдущего экономического шока 2014-2016 годов.



Эффективная реализация программы реформ в странах СНГ позволит постепенно повысить их экономическую устойчивость за счет увеличения фискальных и макроэкономических буферов, что будет способствовать повышению финансовой стабильности и уменьшению зависимости от внешнего финансирования. Тем не менее, положительный эффект в краткосрочной перспективе будет ограниченным, говорится в отчете.



"Политическая неопределенность, сохраняющаяся в данном регионе, также будет негативно влиять на состояние экономик и продвижение реформ", - считают авторы отчета.