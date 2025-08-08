Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска

За последние годы уровень долларизации в кредитном портфеле банков Азербайджана значительно снизился и более не рассматривается как существенный фактор риска.

Об этом Report сообщил младший вице-президент Moody’s Ratings Лев Дорф.

По его словам, доля валютных кредитов в структуре кредитного портфеля сократилась до 15%, тогда как в 2020 году она составляла около 30%.

"Параллельно мы наблюдаем значительное улучшение качества кредитных портфелей. По состоянию на середину 2025 года доля проблемных кредитов с просрочкой свыше 90 дней остается на исторически низком уровня - 2,8% по сравнению с 4% на конец 2021 года. Дополнительным фактором устойчивости стало расширение кредитования в сегментах розничного бизнеса и малого и среднего предпринимательства, что способствует снижению концентрации рисков в портфелях банков", - отметил Л. Дорф.

Он подчеркнул, что благоприятная макроэкономическая среда, продолжающийся рост ненефтяного сектора, где сосредоточена основная активность банков, а также увеличение доходов населения способствуют поддержанию платежной дисциплины заемщиков и дальнейшему укреплению финансовой устойчивости банковской системы.

Согласно официальной статистике, на 1 июля 2025 года кредитный портфель действующих в Азербайджане 22 банков составил 28,472 млрд манатов (при росте за год на 11,96%), где на долю кредитов в инвалюте приходится 14,58%, или же 4,152 млрд манатов.

При этом совокупный объем депозитного портфеля банковского сектора на ту же дату составил 37,353 млрд манатов, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этой суммы депозиты в долларах США составляют 40,75% (эквивалент 15,224 млрд манатов).