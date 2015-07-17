​Moody's: Девальвация в СНГ больше всего повлияет на Беларусь, Таджикистан и Азербайджан

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В последнем экономическом отчете международного рейтингового агенства Moody's по странам СНГ говорится, что неблагоприятные факторы, возникшие в связи с девальвацией, наиболее остро отразятся на Беларуси, Таджикистане и Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на отчет, процесс в Узбекистане будет относительно умеренным, так как здесь существует строгий валютный контроль, при котором девальвация национальной валюты (сума) по отношению к доллару США происходит постепенно.

По мнению Moody's, рецессия в России и снижение цен на нефть на мировом рынке окажут негативное влияние на банки 6 стран-членов СНГ: Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Причиной этому является продолжение давления на национальную валюту этих стран, снижение объема денежных переводов от работающих в России граждан СНГ и снижение экспорта из стран СНГ в Россию.

Moody’s прогнозирует уменьшение ВВП России на 3% в этом году и нулевой рост в 2016 году, исходя из прогнозируемых средних цен на нефть марки Brent 60 долларов США за баррель в 2015 году и 65 долларов США за баррель в следующем году.

По мере снижения потоков регулярных переводов, являющихся одним из основных источников доходов населения, ухудшится качество кредитов, выданных физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу, который зависит от продажи товаров и услуг, считает Moody’s.

Согласно центральному сценарию, который предусматривает дальнейшую девальвацию казахстанского тенге на 20% к концу 2016 года, агентство Moody’s прогнозирует, что банки Казахстана столкнутся с более высокими рисками, чем банки Узбекистана, хотя и менее высокими, чем банки тех стран, в которых валюты обесценились в наибольшей степени.

Кроме того, снижение цен на нефть негативно повлияло на экономическую активность в Азербайджане и Казахстане, что приведет к ухудшению качества активов местных банков, хотя сохранение стабильного уровня государственных расходов Азербайджана и Казахстана позволит в некоторой степени смягчить это влияние.