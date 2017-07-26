Moody's: Депозитная база банковского сектора Азербайджана нестабильна

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Эффективная деятельность банков в Азербайджане будет ограничена из-за слабой операционной среды и высоких валютных рисков. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Moody's Investors Service.

Помощник вице-президента Moody's Мария Малюкова отмечает, что продолжение экономического спада в 2017 году в сочетании со слабым кредитным спросом и высокой инфляцией будет мешать росту кредитования банков Азербайджана.

По прогнозам Moody's, в этом году экономика сократится на 1%, а затем вернется к росту в 2018 году.

Агентство отмечает, что слабое качество активов еще больше сдерживает рентабельность и капитал банков. Уровень проблемных кредитов по итогам 2016 года увеличился до 30% совокупных номинальных кредитов с 16% в 2015 году: "Доля проблемных кредитов останется высокой, учитывая неблагоприятные рыночные условия, ограниченные возможности заемщиков и их уязвимость к валютному риску".

По мнению Малюковой, существующих резервов недостаточно на покрытие убытков по проблемным кредитам. Moody's ожидает, что большинство азербайджанских банков снова потеряют свои доходы в 2017 году, поскольку кредитные затраты превышают докредитные доходы. Кроме того, из-за нехеджированных открытых коротких позиций в иностранной валюте банки остаются уязвимыми к колебаниям курса.

"Буферы капитала будут оставаться под давлением из-за высоких кредитных потерь и валютных рисков. Еще одно возможное ужесточение регулирования в отношении банков может также завершиться их дополнительной рекапитализацией. Одной из ключевых проблем является очень высокий уровень долларизации депозитов. Это привело к дефициту нацвалюты, а финансирование банков страдает из-за неустойчивой депозитной базы", - отмечается в отчете.

Недавнее решение правительства о реструктуризации внешнего Международного банка Азербайджана отражает изменение подхода властей к политике поддержки банковской системы и подчеркивает низкую степень предсказуемости его политики.