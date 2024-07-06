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Moody's: Без экономической интеграции между Баку и Ереваном, геополитическая напряженность останется повышенной

Moody's: Без экономической интеграции между Баку и Ереваном, геополитическая напряженность останется повышенной Если между Азербайджаном и Арменией не будет экономической интеграции, геополитическая напряженность останется повышенной.
Финансы
6 июля 2024 г. 12:12
Moody's: Без экономической интеграции между Баку и Ереваном, геополитическая напряженность останется повышенной

Если между Азербайджаном и Арменией не будет экономической интеграции, геополитическая напряженность останется повышенной.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Moody's в связи с подтверждением суверенного рейтинга Азербайджана на уровне Ba1 с позитивным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что геополитические отношения Азербайджана с Арменией останутся бурными, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры.

"Обе стороны продолжают наращивать военный потенциал, в то время как периодические перестрелки на границе продолжают происходить, что означает, что сохраняется возможность новой эскалации военного конфликта между двумя странами", - говорится в отчете.

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Версия на азербайджанском языке Moody's: Bakı və İrəvan arasında iqtisadi inteqrasiya olmadan geosiyasi gərginlik yüksək olaraq qalacaq

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