Moody’s: Банковский сектор Азербайджана подготовился к новым вызовам

Финансы
8 августа 2025 г. 12:08
Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings прогнозирует сохранение ключевых показателей банковского сектора Азербайджана на стабильно хорошем уровне в течение ближайшего года.

Об этом Report сообщил младший вице-президент Moody’s Ratings Лев Дорф.

По его словам, агентство сохраняет позитивный прогноз по банковскому сектору Азербайджана на этот год. “Благоприятные экономические условия, в том числе устойчивый рост ненефтяного сектора, формируют комфортную операционную среду для банков. Это способствует расширению кредитования и поддержанию хорошей прибыльности. Наряду с этим, усиление банковского регулирования способствует снижению системных рисков. Мы ожидаем, что в ближайшие 12 месяцев ключевые показатели - качество активов, прибыльность, капитал и ликвидность - останутся на стабильно хорошем уровне”, - отметил Л.Дорф.

Он напомнил, что агентство присваивает рейтинги азербайджанским банкам с 2006 года. За этот период сектор прошел через ряд серьезных испытаний, включая внешние шоки и внутренние проблемы - от слабого корпоративного управления до недостаточного контроля за рисками.

"После кризиса 2015 года банковское законодательство Азербайджана было существенно усилено. Были внедрены более строгие правила потребительского кредитования, введен запрет на валютные кредиты для населения, а также ужесточены пруденциальные нормативы по управлению кредитными рисками. Эти меры позволили банкам укрепить устойчивость и подготовиться к новым вызовам, включая пандемию 2020-2022 годов", - отметил он.

По словам Л.Дорфа, в настоящее время наблюдается рост требований к корпоративному управлению, активное внедрение стандартов Базель III, включая дополнительные буферы капитала и норматив коэффициента покрытия ликвидности (LCR).

"Повышены требования и к системно значимым банкам, особенно в части нормативов достаточности капитала. Все эти шаги способствовали не только устойчивому росту, но и качественным изменениям в управлении рисками, усилив стабильность банковского сектора Азербайджана", - подчеркнул он.

Согласно официальной статистике, на 1 июля текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 56,734 млрд манатов, увеличившись за год на 12,7%.

В отчетный период обязательства действующих в стране 22 банков увеличились на 12,9% до 49,788 млрд, в том числе депозитный портфель вырос на 6,2% до 37,353 млрд манатов. Балансовый капитал сектора увеличился на 11,3%, составив 6,946 млрд манатов.

Версия на английском языке Moody’s: Azerbaijan’s banking sector prepared for new challenges

