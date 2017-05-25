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    Moody's: Азербайджан избрал путь реструктуризации обязательств МБА ради сохранения валютных запасов

    Реструктуризация долгов МБА увеличит бюджетное бремя
    © Report.az

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ На спасение Международного банка Азербайджана потребуется потратить золотовалютные резервы страны.

    Как сообщает Report, об этом сказал банковский аналитик по странам СНГ международного рейтингового агентства Moody's Петр Паклин: "Это один из вариантов. Однако правительство избрало путь реструктуризации обязательств МБА ради сохранения валютных запасов". 

    По его словам, именно поэтому власти сменили тактику по МБА: "Реструктуризация долгов МБА увеличит бюджетное бремя".

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