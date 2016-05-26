​Moody's: Азербайджанские банки столкнулись с проблемой манатной ликвидности

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "В будущем объем банковских депозитов в Азербайджане увеличится". Как сообщает Report, об этом сказала аналитик международного рейтингового агентства Moody's Мария Малюкова в выступлении на проходящем в Баку форуме по управлению рисками.

"Прогноз по банковской системе Азербайджана, как и в прошлом году, негативный. Однако намечаются положительные тренды вследствие помощи государства более крупным банкам", - отметила аналитик.

"В развитии операционной среды наблюдаются отрицательные тенденции. Развитие зависит от нефти, поэтому в первом квартале отмечалась рецессия. Все это оказало негативное влияние на покупательскую способность населения, сокращение бюджетных расходов, финансирование банков. За отчетный период кредитный портфель сократился на 9%. Многие банки столкнулись с проблемой манатной ликвидности. Данный тренд окажет негативное воздействие на рост кредитного портфеля в банковском секторе. Проблемные кредиты выросли в два раза", - добавила представитель агентства.

М.Малюкова отметила, что среди стран СНГ наиболее высокий показатель роста валютных депозитов отмечается в Азербайджане: "В будущем ожидается рост объема банковских депозитов в Азербайджане. Это увеличит разницу между активами и пассивами банков. Наряду с этим, мы видим сокращение общего количества депозитов".

Эксперт подчеркнула, что уровень поддержки банковского сектора со стороны государства удовлетворительный.