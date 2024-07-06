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Moody's: Активы Госнефтефонда Азербайджана почти в 5 раз превышают прямой госдолг страны

Moody's: Активы Госнефтефонда Азербайджана почти в 5 раз превышают прямой госдолг страны Суверенные активы благосостояния, хранящиеся в Государственном нефтяном фонде Азербайджана, являются существенными, покрывая примерно пять раз прямой долг правительства.
Финансы
6 июля 2024 г. 15:41
Moody's: Активы Госнефтефонда Азербайджана почти в 5 раз превышают прямой госдолг страны

Суверенные активы благосостояния, хранящиеся в Государственном нефтяном фонде Азербайджана, являются существенными, покрывая примерно пять раз прямой долг правительства.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Moody's в связи с подтверждением суверенного рейтинга Азербайджана на уровне Ba1 с позитивным прогнозом.

По мнению аналитиков агентства, подтверждение рейтинга Азербайджана на уровне Ba1 подкреплено сильным государственным балансом с низкой долговой нагрузкой и позицией чистых активов.

"Наличие таких фискальных казначейских резервов ограничивает риски ликвидности правительства, которые сами по себе являются скромными, учитывая низкие валовые требования к заимствованиям по сравнению с сопоставимыми странами. Эффективное использование таких фискальных буферов во время пандемии позволило проводить контрциклические расходы и ограничило ухудшение фискальных и долговых показателей правительства. Кроме того, эти активы номинированы в иностранной валюте и инвестируются в основном в ликвидные ценные бумаги с фиксированным доходом, обеспечивая дополнительные внешние буферы в дополнение к валютным резервам, хранящимся в Центральном банке", - подчеркивает Moody's.

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Версия на азербайджанском языке “Moody's”: ARDNF-nin aktivləri Azərbaycanın birbaşa dövlət borcundan təxminən 5 dəfə çoxdur

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