Moody's: Активы Госнефтефонда Азербайджана почти в 5 раз превышают прямой госдолг страны

Суверенные активы благосостояния, хранящиеся в Государственном нефтяном фонде Азербайджана, являются существенными, покрывая примерно пять раз прямой долг правительства.

Суверенные активы благосостояния, хранящиеся в Государственном нефтяном фонде Азербайджана, являются существенными, покрывая примерно пять раз прямой долг правительства.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Moody's в связи с подтверждением суверенного рейтинга Азербайджана на уровне Ba1 с позитивным прогнозом.

По мнению аналитиков агентства, подтверждение рейтинга Азербайджана на уровне Ba1 подкреплено сильным государственным балансом с низкой долговой нагрузкой и позицией чистых активов.

"Наличие таких фискальных казначейских резервов ограничивает риски ликвидности правительства, которые сами по себе являются скромными, учитывая низкие валовые требования к заимствованиям по сравнению с сопоставимыми странами. Эффективное использование таких фискальных буферов во время пандемии позволило проводить контрциклические расходы и ограничило ухудшение фискальных и долговых показателей правительства. Кроме того, эти активы номинированы в иностранной валюте и инвестируются в основном в ликвидные ценные бумаги с фиксированным доходом, обеспечивая дополнительные внешние буферы в дополнение к валютным резервам, хранящимся в Центральном банке", - подчеркивает Moody's.