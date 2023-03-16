MONEYVAL завершил V раунд оценки Азербайджана

Экспертная группа, состоящая из оценщиков Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), с 1 по 15 марта текущего года побывали в Баку.

Экспертная группа, состоящая из оценщиков Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), с 1 по 15 марта текущего года побывала в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Службы финансового мониторинга.

Сообщается, что отчет об итогах оценки планируется рассмотреть и утвердить на 66-ой пленарной сессии MONEYVAL в декабре 2023 года.

Оценочная группа состоит из экспертов MONEYVAL с опытом работы в области права, финансов и правоохранительных органов.

Напомним, что в рамках мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Азербайджан с 2002 года представлен в MONEYVAL. Первый оценочный отчет MONEYVAL о текущей ситуации в сфере PL/TMM в Азербайджане был принят в 2004 году.

Азербайджан в 2020 году создал Координационный совет для подготовки к V раунду оценки деятельности системы борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму со стороны MONEYVAL.