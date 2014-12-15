MONEYVAL утвердил новый отчет по Азербайджану по отмыванию "грязных" денег

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Комитет экспертов Совета Европы по оценке мероприятий по отмыванию "грязных" денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) утвердил отчет очередной оценки по эффективности системы деятельности против легализации в Азербайджане приобретенных преступным путем денег и финансирования терроризма (PY/TMM).

Как сообщает Report, это произошло на прошедшем 8-12 декабря в Страсбурге (Франция) 46-м пленарном заседании MONEYVAL.

На пленарном заседании в соответствии с повесткой дня прошли обсуждения очередной оценки по эффективности системы деятельности против легализации в Азербайджане приобретенных преступным путем денег и финансирования терроризма (PY/TMM).

В связи с проведением оценки в феврале этого года в Азербайджан прибыла спецмиссия MONEYVAL, а в сентябре 2014 года в Страсбурге прошли предварительные двусторонние обсуждения проекта отчета. В результате интенсивных обсуждений был утвержден отчет, закрепляющий значительное развитие и достижения, приобретенные Азербайджаном по сравнению с 2008 годом.

Хотя секретариат MONEYVAL и представители ряда стран выдвинули относящиеся к отчету поправки политического характера, высказали предположения о низкой эффективности системы PY/TMM в Азербайджане, а также выдвинули предложения о восстановлении специального мониторингового режима против Азербайджана, наша делегация отклонила их, выдвинув обоснованные аргументы и продемонстрировала резкую позицию.