Комитет СЕ по борьбе с отмыванием денег опубликовал доклад по Азербайджану

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал очередной доклад по Азербайджану. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, в докладе Совет Европы призывает Азербайджан активизировать действия по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В нем говорится, что страна предприняла определенные шаги в сфере предупреждения финансирования терроризма, укреплению законодательных положений, регулирующих конфискацию доходов, полученных преступным путем, при этом рекомендуется предпринять шаги по улучшению законодательной базы относительно замораживания активов террористических организаций, улучшению подготовки правоохранительных органов для проведения финансовых расследований и выявления случаев по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ОД/ФТ).

В докладе отмечается, что очередной доклад MONEYVAL по Азербайджану будет опубликован в декабре 2016 года. В то же время Азербайджан представит отчет о предпринятых мерах в декабре этого года.