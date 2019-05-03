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Монетный двор Бразилии прекратил печатать венесуэльские боливары

Монетный двор Бразилии прекратил печатать венесуэльские боливары

Монетный двор Бразилии прекратил печатать венесуэльские боливары.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу газета Folha de S.Paulo.

Как уточняется, действовавшее до недавнего времени соглашение с международной компанией, в рамках которого венесуэльскую валюту печатали на бразильских станках, истекло в марте, а новое так и не было заключено.

По мнению специалистов отрасли, желание монетного двора Бразилии увеличить число иностранных заказчиков в данном случае, вероятно, не будет реализовано ввиду личной неприязни ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару к своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро, сообщает газета

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