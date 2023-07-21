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Монетарные условия в Азербайджане способствуют долларизации депозитов на уровне ниже 40%

Монетарные условия в Азербайджане способствуют долларизации депозитов на уровне ниже 40% Долларизация депозитов населения Азербайджана сокращается медленнее, чем доля валютных кредитов в общем кредитном портфеле банков.
Финансы
21 июля 2023 г. 12:42
Монетарные условия в Азербайджане способствуют долларизации депозитов на уровне ниже 40%

Долларизация депозитов населения Азербайджана сокращается медленнее, чем доля валютных кредитов в общем кредитном портфеле банков.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

Она считает, что долларизация депозитов населения остается стабильной. По данным Центробанка Азербайджана, доля депозитов населения в иностранной валюте в мае снизилась до 38% (против 39,2% на конец 2022 года) и осталась на самом низком уровне с начала пандемии.

"Текущие монетарные условия способствуют устойчивой долларизации депозитов на уровне ниже 40%. Напомним, что ведущие рейтинговые агентства рассматривают существенный рост долларизации депозитов как фактор потенциального давления на суверенные рейтинги Азербайджана", - сказала Г.Хайдаршина.

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