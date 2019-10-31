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Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку до 2%

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка, объявило в четверг о понижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 2% годовых. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это последовало за аналогичным шагом в США, где Федеральная резервная система (ФРС) опустила учетную ставку на 25 базисных пунктов - до уровня 1,5-1,75%.

Бывший британский анклав, несмотря на переход под китайский суверенитет, проводит собственную валютную политику и реагирует на события в Соединенных Штатах. Гонконгский доллар с 1983 года остается жестко привязанным к американскому.

По мнению экспертов, фондовый рынок не будет склонен резко реагировать на нововведение, поскольку оно было ожидаемым.

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