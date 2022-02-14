Могут ли банкноты в 500 манатов способствовать отмыванию денег?

Нет серьезных оснований полагать, что банкноты в 500 манатов, выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в ноябре прошлого года, приведут к девальвации. Они просто создают психологическое давление в отношении банкнот меньших номиналов.

Нет серьезных оснований полагать, что банкноты в 500 манатов, выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в ноябре прошлого года, приведут к девальвации. Они просто создают психологическое давление в отношении банкнот меньших номиналов.

Об этом Report сказал эксперт-экономист Эльданиз Амиров, комментируя настроения в обществе по поводу новых банкнот.

Он также отметил, что банкноты крупных номиналов создают условия для отмывания денег: "Ранее в обращение были выпущены банкноты номиналом 200 манатов. В то время минимальная заработная плата в Азербайджане составляла 250 манатов, можно еще понять, когда купюра самого высокого номинала меньше этой суммы. Сейчас минимальная зарплата в стране составляет 300 манатов, и хотя купюра в 500 манатов не имеет негативных последствий с экономической точки зрения, она может иметь некоторые психологические последствия для людей, зарплата которых меньше стоимости одной купюры.

Мировой опыт показывает, что использование денежных купюр большого номинала себя не оправдывает. Великобритания в 2010 году запретила использование 500-евровых банкнот у себя. А шесть лет назад Евросоюз принял решение об изъятии из обращения купюры достоинством 500 евро. Потому что в ходе исследований правоохранительных органов выяснилось, что эти деньги в 80-90% случаев используются в преступных целях, прежде всего для отмывания денег".

Эксперт считает, что объем обращения 500-манатных банкнот должен был составить не 1 миллион, а 1 000 штук.

В ответ на запрос Report по этому вопросу в ЦБА сообщили, что эти деньги являются законным платежным средством на территории страны: "Эти банкноты выпущены в обращение по случаю исторической победы азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне. В мире выпускаются юбилейные и памятные денежные знаки на различные тематики, посвященные выдающимся личностям, культуре, искусству каждой страны, а также общественно-политическим и историческим процессам, происходящим в этих странах. Новые монеты в 500 манатов являются не только памятными знаками, но и законным платежным средством на территории страны".