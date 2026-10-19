ММ рассмотрит вопрос о продлении полномочий аудитора Счётной палаты
Финансы
- 19 октября, 2026
- 16:56
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Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса рассмотрит вопрос о продлении полномочий аудитора Счётной палаты Хафиза Махир оглу Исмаилбейли.
Как сообщает Report, данный вопрос включён в повестку дня завтрашнего заседания комитета. В настоящее время в Палате работают 5 аудиторов.
Отметим, что Исмаилбейли был назначен на должность в соответствии с решением Милли Меджлиса от 22 октября 2019 года и одновременно возглавляет отдел палаты по Нахчыванской Автономной Республике.
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