ММ рассмотрит вопрос о продлении полномочий аудитора Счётной палаты

Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса рассмотрит вопрос о продлении полномочий аудитора Счётной палаты Хафиза Махир оглу Исмаилбейли.

Как сообщает Report, данный вопрос включён в повестку дня завтрашнего заседания комитета. В настоящее время в Палате работают 5 аудиторов.

Отметим, что Исмаилбейли был назначен на должность в соответствии с решением Милли Меджлиса от 22 октября 2019 года и одновременно возглавляет отдел палаты по Нахчыванской Автономной Республике.