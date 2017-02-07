Миссия Всемирного банка прибудет в Азербайджан

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля делегация под руководством координатора Всемирного банка (ВБ) по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелы Пригожиной прибудет в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит А. Пригожиной продлится до 1 марта.

По информации, координатор встретится с председателем Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфатом Асланлы, министрами финансов и экономики, руководством Центробанка.

Визит А. Пригожиной связан с началом реализации второго этапа “Проекта модернизации финансового сектора". Ее реализует Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Первый этап проекта, реализованный ВБ, оценивался в 5 млн долларов США.

Отметим, что в последний раз А. Пригожина посещала Азербайджан в ноябре прошлого года.