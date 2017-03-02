Миссия МВФ встретилась с банкирами

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Миссия Международного валютного фонда (МВФ), находящаяся с визитом в Баку, провела встречу с председателем Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закиром Нуриевым, а также с руководителями ведущих коммерческих банков страны.

Как сообщает Report, З.Нуриев сообщил журналистам, что с представителями МВФ обсуждалась нынешняя ситуация в банковском секторе, а также эффект воздействия принятых решений на банковскую сферу.

"Мы обменялись мнениями о ситуации в банковском секторе. Они не выдвинули никаких конкретных предложений, однако узнали наше мнение о различных программах развития на будущее", - сказал глава АБА.