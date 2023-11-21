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Миссия МВФ по консультациям по статье IV побывала с визитом в Азербайджане

Миссия МВФ по консультациям по статье IV побывала с визитом в Азербайджане С целью проведения обсуждений в рамках консультаций по статье IV между Международным валютным фондом (МВФ) и правительством Азербайджана миссия фонда во главе с Анной Бордо побывала с визитом в Азербайджане.
Финансы
21 ноября 2023 г. 10:40
Миссия МВФ по консультациям по статье IV побывала с визитом в Азербайджане

С целью проведения обсуждений в рамках консультаций по статье IV между Международным валютным фондом (МВФ) и правительством Азербайджана миссия фонда во главе с Анной Бордо побывала с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, в ходе визита миссия МВФ провела встречи в министерствах финансов, экономики и других структурах, входящих в экономический блок правительства, в Центральном банке Азербайджана, а также в частном секторе, где обсудила текущее состояние и динамику развития экономики Азербайджана и вопросы изменения климата.

На встречах в основном обсуждались экономический рост и макроэкономическая ситуация за прошедший период текущего года, вопросы, касающиеся финансово-банковской и бюджетной сфер, проводимые реформы, экономические ожидания на конец года, следующий год и следующий среднесрочный период.

В рамках консультаций по статье IV на заключительном этапе обсуждений приняли участие заместитель директора Департамента стратегии фонда Зейн Зидан и исполнительный директор Марсель Питер, представляющий Швейцарию по группе голосования, в которую входит Азербайджан. В рамках визита 17 ноября М.Питер также побывал в Шуше и Агдаме.

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Версия на азербайджанском языке ФотоIMF-nin IV Maddə Məsləhətləşmələri üzrə missiyası Azərbaycanda səfərdə olub

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