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Мировым ценам на золото предсказали падение

Мировым ценам на золото предсказали падение К 2025 году cтоимость золота на международных рынках может упасть на 14 процентов.
Финансы
19 апреля 2023 г. 21:06
Мировым ценам на золото предсказали падение

К 2025 году cтоимость золота на международных рынках может упасть на 14 процентов.

Как передает Report, об этом со ссылкой на отчет Московского энергетического центра консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России) сообщает газета "Ведомости".

По данным Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) на 17 апреля 2023 года, стоимость тройской унции золота составляет 1 995,55 доллара. Согласно прогнозу аналитиков, к концу года средняя цена драгметалла снизится до 1 790 долларов. В 2024-м она составит 1780 долларов, а в 2025-м - 1 710 долларов. Золото будет дешеветь за счет снижения объема закупок со стороны центробанков. Также давление на цены окажет курс ряда стран на ужесточение денежно-кредитной политики.

В 2022 году спрос на золото в мире вырос до рекордного с 2011 года уровня в 4,7 тысячи тонн (плюс 18 процентов), указали во Всемирном совете по золоту (World Gold Council, WGC). При этом объем покупок золота центральными банками также установил рекорд. Впервые с 1967 года он составил 1,14 тысячи тонн.

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