Мировые компании выплатили рекордные дивиденды в III квартале

Мировой объем дивидендов в июле-сентябре составил 403,5 млрд долларов, увеличившись на 19,5% в годовом выражении, и это рекордный показатель за третий квартал.

Мировой объем дивидендов в июле-сентябре составил 403,5 млрд долларов, увеличившись на 19,5% в годовом выражении, и это рекордный показатель за третий квартал.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из данных британской инвесткомпании Janus Henderson.

По информации, тенденция роста объема дивидендов сохранится и в 2022 году,

Объем дивидендов американских компаний в третьем квартале составил 130,7 млрд долларов, что стало рекордным показателем. В число компаний с самыми высокими выплатами вошли AT&T Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. и Exxon Mobil.

Объем дивидендов в третьем квартале в США вырос на 10% за счет финансового сектора. Так, американский банк Morgan Stanley (SPB: MS) летом увеличил квартальные дивиденды до 70 центов на акцию.

Показатель в Японии подскочил на 26%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии - на 38%, в Великобритании - почти на 90%. В то же время объем дивидендов в Европе сократился на 34%. В исследовании Janus Henderson отмечается, что лишь 10% дивидендов европейских компаний были выплачены в третьем квартале. Объем дивидендов на развивающихся рынках увеличился на 31%.

Около 97% компаний США, участвовавших в исследовании, увеличили или сохранили текущий размер дивидендов в третьем квартале. В целом в мире этот показатель составил 90%.

Janus Henderson повысила прогноз в отношении объема дивидендов за весь 2021 год примерно на 2%, до 1,46 трлн долларов, что станет рекордным значением.

Janus Henderson отмечает, что показатель в странах, в которых наблюдалось самое существенное сокращение дивидендов в период пандемии, демонстрирует самое существенное восстановление. В особенности это касается Великобритании и Австралии.

Для сравнения, объем выплаты дивидендов за весь 2020 год, в разгар пандемии коронавируса, составил около 1,3 трлн долларов, сократившись примерно на 12% с уровня 2019 года.

Компания публикует ежеквартальное исследование в отношении дивидендов на основе данных 1,2 тыс. крупнейших мировых фирм, акции которых торгуются на рынке.